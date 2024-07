Detenuti evasi da Roma | Rintracciato oggi all’Aquila dalla polizia uno dei tre minori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’Aquila, 22 luglio 2024 – “uno dei treieri pomeriggio dall’istituto penale per minorenni diCasal del Marmo. Restano ancora ricercati, invece, gli altri due”. Ne dà notizia Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPAPenitenziaria. “Per una serie di ragioni – scrive il sindacalista - non avevamo e non abbiamo molti dubbi sul fatto che i fuggiaschi di ieri, tutti, vengano ripresi e ricondotti in carcere in breve tempo. Di solito questi ragazzi non godono di appesterni e non di rado sono gli stessi familiari che li inducono a costituirsi. Questo, però, non cancella le falle del sistema le quali, al contrario, vengono ancor più evidenziatecertificazione che non si tratti di fughe organizzate. Insomma, basta deciderlo estemporaneamente e si può evadere con evidente facilità.