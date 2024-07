Dengue lo studio | Vaccino efficace e sicuro Ecco i dati su Qdenga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 – La prima meta-analisi a livello mondiale ha confermato l’efficacia e sicurezza delcontro la. Lo, realizzato incrociando idi 19 studi scientifici diversi e coinvolgendo un totale di oltre 20 mila individui, mostra un’efficacia superiore al 50% nel ridurre i casi e un effetto duraturo e. IlTAK-003 oè al momento l’unico approvato in Italia e in molti paesi europei per la lotta al virus. L’indagine, pubblicata sulla rivista Vaccines, ha coinvoltosi delle università di Bologna e Ferrara. “Questa è la prima analisi complessiva a livello mondiale e siamo molto contenti deiemersi”, dice Lamberto Manzoli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Alma Mater, che ha coordinato lo