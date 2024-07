De Pascale promesse vane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per Antonio Platis, capogruppo in Provincia e vice coordinatore regionale di Forza Italia, dee Mezzetti sognano una musica diversa ma l’orchestra è sempre la stessa. "Sanità, alluvione, sicurezza, sono le tre priorità degli eredi di Muzzarelli e Bonaccini. Peccato – dice Platis – non si possa fare alcun conto senza guardare al recente passato. Proprio ieri sul tema 118, la CGIL ha espresso le nostre stesse preoccupazioni per la privatizzazione della sanità emiliana e lo sbilanciamento della gestione delle ambulanze, per il 60% degli equipaggi in gestione ai volontari. Così come le parole di Mezzetti sull’ultima serie di violenze a Modena dei minori stranieri impone una riflessione, non solo nazionale, ma di effettivo controllo delle comunità che li accolgono.