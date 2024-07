Chi ha deciso di mollare Anna Tatangelo perché è finita E si parla di sofferenza

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mentre il suo primo indimenticabile amore, e padre di suo figlio Andrea (2010), Gigi D’Alessio è diventato papà per la sesta volta grazie alla suo nuova giovanissima compagna Denise Esposito,si è lasciata con il modello Mattia Narducci. Relazione al capolinea, ma chi ha lasciato chi e la motivazione? Ormai non c’è alcun dubbio, la coppia che aveva tanto fattore il pubblico adesso è solo un ricordo per il mondo della cronaca rosa, come per i fan di, soprattutto per lei e Mattia Narducci. In queste ultime ore sono emersi interessanti retroscena, sul motivo della fine della loro storia amorosa. Secondo l’esperta di gossip e di televisione, Deianira Marzano, il bel 27enne al momento si troverebbe con il cuore infranto, altro che divertimento e libertà come tanti tra il pubblico avrebbero ipotizzato per via della sua giovane età.