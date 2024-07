Cedolino pensione agosto 2024 disponibile | importo aumentato e novità

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 22 luglio 2024)Ildelladiè oraonline per tutti i pensionati Inps e Ex Inpdap. È importante verificare le varie voci del, in particolare per chi ha presentato la Dichiarazione dei Redditi, poiché questo mese potrebbe includere l’accredito del Rimborso 730. Come visualizzare ildellaPer controllare ildelladi, bisogna accedere al sito dell’Inps e utilizzare il servizio online “della”. È necessario autenticarsi con Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Passaggi per l’accesso: Visitare il sito Inps. Cliccare su “della”. Autenticarsi con Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi.