Calciomercato Foggia in arrivo un rinforzo per l’attacco dalla serie A | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilè pronto a chiudere un altro colpo diper il reparto offensivo. Il club pugliese starebbe per chiudere l’accordo per un prestito dal Venezia del classe 2005 Simone Ascione che verrà ingaggiato a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Ascione, 19 anni, da poco acquistato dal Venezia, nella scorsa stagione in forze all’Angri, club militante inD, ha totalizzato 34 presenze, con 6 goal e 2 assist tra campionato e coppe. L'articolo, inunperA: iCalcioWeb.