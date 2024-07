Calcio incontro Figc-Leghe per la riforma elettorale | assente il ministro Abodi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilper lo Sport Andreanon parteciperà all’di oggi tra lae le, nell’ambito di un tentativo di accordo per la. E’ infatti atteso in queste ore il primo vertice che vedrà al tavolo il presidente federale Gabriele Gravina e le componenti federali rappresentate da Lorenzo Casini (Lega Serie A), Mauro Balata (Lega Serie B), Matteo Marani (Lega Pro), Giancarlo Abete (LND), Umberto Calcagno (Aic), Renzo Ulivieri (Aiac) e Carlo Pacifici (Aia). Il tema principale sarà quello del pesodi ogni componente, in linea con l’emendamento Mulè che di fatto ribadisce il diritto «a un’equa rappresentanza che tenga conto anche del contributo economico apportato al sistema». Insomma, chi porta più soldi al sistemadovrebbe avere un maggior peso politico al momento di eleggere i rappresentanti.