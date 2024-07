Battiti Live | la scaletta della terza puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Prosegue su Canale 5, lo show musicale condotto da Ilary Blasi insieme ad Alvin e Rebecca Staffelli. Questa sera va in onda la, di scena dal Castello Aragonese di Otranto. Ecco laserata con l’ordine di esibizione dei cantanti attesi sul palco. Angelina Mango Tananai Annalisa Mahmood Petit Geolier Fedez ed Emis Killa The Kolors Boomdabash Anna Elettra Lamborghini e Shade Alfa Orietta Berti Il Pagante e Fabio Rovazzi Gabry Ponte Sophie and the Giants Bnkr44 Mr. Rain Clara Icy Subzero e Clara Maninni SLF Zerb Per quanto riguarda le performance on the road da alcune delle località turistiche più apprezzatePuglia, ci sarà Alessandra Amoroso da Ostuni.