Autonomia la battaglia del referendum Campania e Toscana guidano la rivolta contro il Governo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nelle ultime settimane il tema dell’differenziata ha preso il centro della scena politica italiana. La questione, che riguarda la possibilità per Regioni di ottenere maggiorein specifici ambiti amministrativi, è oggetto di un acceso dibattito culminato nella proposta di unabrogativo della legge che regolamenta questa materia. Il, e in primo luogo la Lega, ambiscono a dare una sorta di ‘federalismo’ autonomista al Nord. Il Centro e il Sud temono un’Italia a 3 velocità, con il Meridione fanalino di coda. La spinta verso ilè dunque emersa dalla preoccupazione che l’differenziata possa accentuare le disuguaglianze tra le regioni italiane. In particolare, laè stata la prima regione a chiedere formalmente il, seguita da altre regioni del Sud e del Centro Italia.