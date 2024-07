ASUS ROG Ally X | la nuova frontiera del gaming portatile

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 luglio 2024)Republic of Gamers (ROG) ha annunciato l’uscita di ROGX, laversione della consoleROGProgettata per giocare su Windows 11 ovunque, ROGX utilizza il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, con miglioramenti in termini di storage, RAM e durata della batteria, oltre a un design aggiornato per una migliore ergonomia, raffreddamento e connettività. Insieme a Armoury Crate SE 1.5, con una libreria giochi personalizzabile e aggiornamenti di sistema integrati, ROGX punta a offrire un’esperienza di gioco ottimale. Prestazioni potenziate e design avanzato per un gioco ottimale Il modello ROGX è stato sviluppato tenendo conto dei back degli utenti, migliorando molti componenti interni. Ora include un SSD da 1 TB, raddoppiando lo spazio rispetto al modello precedente, e una scheda madre ridisegnata con slot M.2 2280 per aggiornamenti più facili.