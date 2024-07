A canestro e sotto rete Il sogno olimpico di Chase Budinger ex cestita innamorato del beach volley

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 13 aprile 2011, nell’ultimo match di una stagione non particolarmente ispirata per i suoi Houston Rockets, iniziata nella speranza di riavere a disposizione la versione migliore di Yao Ming, desiderio mandato definitivamente in soffitta in una notte di dicembre con l’ennesimo problema fisico di una carriera maledetta, il sophomoremetteva a segno quello che sarebbe rimasto il suo career-high in Nba, 35 punti contro i Minnesota Timberwolves. Cinque anni prima era stato nominato Mvp del McDonald’s All-American Game, la sfida che mette di fronte i migliori liceali degli Stati Uniti: ad alzare il trofeo con lui anche il co-Mvp, un certo Kevin Durant.