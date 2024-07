Softball | le Thunders si impongono nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Praticamente senza soluzione di continuità non appena finiti i Mondiali 2024 è ripresa laA di. Nellaodierna si è infatti consumato l’anticipodi regular season che ha visto contendersi le Metalcoe l’Old Parma in una doppia sfida vinta dalle venete. La squadra di Castelfranco si è imposta infatti in gara-1 di misura, superando le avversarie per 10-11 e prendendo il largo proprio nell’ultimo inning, dove sono arrivati due fondamentali punti maturati grazie ad un singolo di Gamba a destra (punto di Zumerle) ed un altro singolo, stavolta ad opera di Fabbian (punto di Gamba). Leggermente più netto il successo in gara-2, terminato con lo score di 4-6 e contrassegnato dall’ottima manovra dellenella prima e nella quinta ripresa in cui sono stati messi a referto tutti i sigilli del match.