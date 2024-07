Sì cambiare Addio pendole Ora si producono mobili su misura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Dalleall’arredamento su. È una storia di lavoro di inventiva e intraprendenza quella della ME di Molteni Ivan, a Verano Brianza dal 1970. Il fondatore Ernesto Molteni, ricordato nella sigla aziendale, ha cominciato producendo, poi nel tempo si è spostato al settore casa e arredamento, specializzandosi in particolare suisu. Ernesto, come lo ricorda il figlio Ivan, attuale titolare dell’attività aiutato dalla moglie Mascia, era un artigiano artista, estroso e solitario; aveva cominciato con le, grandi, piccole, a muro o da tavolo perché negli anni ‘70 erano molto richieste. Non c’era casa brianzola che non ne avesse una. "Lo seguivo in laboratorio da quando avevo 13 anni – ricorda Ivan – e ho cominciato prestissimo a lavorare con lui".