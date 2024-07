Scoppia il caso delle Poste chiuse La sindaca bacchetta la dirigenza | Grave mancanza contro la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) LaSerena Arrighi si dice "preoccupata per la temporanea chiusura dell’ufficio postale di via Mazzini" e assicura "l’attenzione dell’amministrazione perché i disagi per i cittadini siano i minori possibili". Con queste parole laArrighi entra a gamba tesa sulla questione dei lavori allecentrali di Carrara, che resterannofino alla fine di agosto per lavori strutturali. "italiane ci ha comunicato l’imminente chiusura dell’ufficio di via Mazzini solo il 9 luglio per via telematica – prosegue la–, senza preoccuparsi di informarci di quali interventi fossero previsti nel palazzo o del perché si rendesse necessaria la sospensione del servizio. Ritengo che si sia trattato di unada parte dell’azienda nei confronti dell’amministrazione comunale e di tutta la