Morto a 14 anni a Montecassiano la città ricorda Nicolò e osserva il lutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024)(Macerata), 21 luglio 2024 – Prima una sbandata, poi l’impatto con il cordolo di un marciapiede che ha creato un effetto catapulta, infine l’urto contro un palo dell’illuminazione pubblica. Ècosì, a 14Cesini, studente di. Il terribile incidente si è verificato venerdì notte, attorno alle 22, in via dei Mori a Sant’Egidio di, nella zona industriale. Cesini, studente al primo anno delle superiori a Recanati, era in sella al suo scooter, con un gruppo di amici. Mentre procedeva lungo la strada, all’altezza di un piazzale, avrebbe perso il controllo del motorino, sbandando e finendo contro il marciapiede. L’impatto con il cordolo è stato una sorta di catapulta, che lo ha scaraventato contro un palo della luce.