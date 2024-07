Mantova | violentata per strada mentre torna in bicicletta dalla sagra del paese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Campitello di Marcaria, 21 luglio 2024 – Violenza sessuale lungo la: ventiquattrenne pakistano arrestato subito dopo gli abusi. L’episodio si è verificato a Campitello, frazione di Marcaria, comune a ovest di, adagiato sul corso dell’Oglio. La vittima è una donna di 55 anni. L’attacco L’allarme è scattato verso le 2 di notte quando due guardie giurate hanno chiamato i carabinieri, avvisandoli di aver appena prestato soccorso a una 55enne residente in zona, malconcia e in evidente stato di choc. La donna ha raccontato di essere stata seguita e bloccata da un uomofaceva ritorno a casa insulla provinciale 240, di rientroestiva di Campitello. L’aggressore – queste le parole della donna – con la forza l’ha spinta giùe l’ha trascinata in una zona appartata.