Lukaku-Napoli | accordo triennale Osimhen verso il PSG le ultime da Sky

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 21 luglio 2024), doppia operazione in vista: Sky svela i dettagli dell’cone l’interesse del PSG per. Le novità dal calciomercato azzurro.: i dettagli dell’Nell’ultimo giorno del ritiro dela Dimaro, la redazione sportiva di Sky ha rivelato importanti aggiornamenti sul fronte calciomercato, con novità significative riguardanti Romelue Victor. Secondo quanto riportato da Sky, ilavrebbe raggiunto un’intesa consulla base di un contratto. L’emittente rivela: “Ilha raggiunto una intesa consulla base di un contratto di tre anni a 6 milioni di euro più bonus.” Tuttavia, l’affare non è ancora concluso.