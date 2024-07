Le nozze di Vanessa Benelli Mosell Alle Carceri la favola fatta di note

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Dirà sì15 di oggi in orario di canicola estiva perché l’amore è un fiore che non subisce condizioni climatiche.fra una sinfonia e l’altra di Beethoven, come lei pianista e direttore d’orchestra, ha incontrato e si è innamorata di Wolfgang Redik, austriaco, primo violino concermaster Kammer orchester e professore di musica da camera a Berlino, uno dei musicisti più noti e versatili di questo momento che si esibisce sia come violinista sia come direttore in tutto il mondo, e oggi lo sposerà nella sua Prato. Alla notizia di matrimonio, da noi anticipata alcuni giorni fa, hanno dato corso le riviste dell’arte e del gossip che diavevano sempre scritto come di un’instancabile artista giramondo, talento naturale, graziosa fin da giovanissima con involontario glamour.