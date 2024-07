Inter Bergomi | Non sarà facile riconfermarsi Serve la stessa ferocia e qualcosa in più

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) L’riparte con lo Scudetto sul petto, il rinnovo di Simone Inzaghi e due rinforzi come Zielinski e Taremi. Ad analizzare il momento nerazzurro, dopo la vittoria del titolo della seconda stella, è Giuseppevenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport. “Nonper nienteperchéla, se non addiritturain più – afferma l’ex difensore -. Vincere è sempre difficile, ripetersi lo è ancora di più. Quindifondamentale lavorare molto sull’aspetto mentale, affinché non manchino mai gli stimoli. Nel calcio contano davvero tantissimo, fanno la differenza. Sembra un paradosso, ma chi ha già conquistato determinati traguardi è come se dovesse mettersi alla pari da questo punto di vista”.