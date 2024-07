Individuare subito i colpevoli Meloni vuole la verità sul giornalista aggredito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) La Digos di Torino sta compiendo degli accertamenti per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto al circolo Asso di Bastoni, dove un gruppo di militanti di Casapound avrebbeilde La Stampa Andrea Joly che stava documentando con lo smartphone una festa organizzata per i 16 anni del Circolo. Sul web è stato diffuso un video che mostra il cronista cadere per terra, accerchiato da altre persone, ma dal Circolo negano ogni responsabilità. «Hanno visto una persona che stava facendo foto e video e quando gli hanno chiesto chi fosse non si è identificato comema, anzi, ha spintonato dei ragazzi creando un battibecco». Suldavanti alla sede di Casapound.