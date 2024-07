Giulia Salemi emozionata dopo l’annuncio della dolce attesa | Sono al settimo cielo farò di tutto per essere una brava mamma!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 21 luglio 2024) Viaggiano sulle alifelicitàe Pierpaolo Pretelli. La coppia, che si è conosciuta e innamorata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, due giorni fa ha annunciato diin. Una notizia che ha riempito di gioia non solo le persone più vicine ae a Pier e il bimbo che l’ex Vippone ha avuto da Ariadna Romero, ma anche tutti i loro fan, andati letteralmente in visibilio. Nelle scorse ore la, radiosa più che mai, ha pubblicato le sue prime storie da mum to be, dove ha esternato tutta la sua felicità: Prima storia dadichiarata. Mi fa davvero strano usare l’appellativo “”. La parola “incinta” non riesco ancora a dirla.molto felice ragazzi, ragazze e volevo ringraziare tutti quanti. Sto cercando di recuperare da due giorni tutti i messaggi ovunque.