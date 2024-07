Costa d’Avorio il petrolio e l’Eni | una storia proficua anche per l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 21 luglio 2024) Roma, 21 lug – Con una previsione per il 2024 del + 6,5%, laè uno dei paesi con la più alta crescita economica (non solo dell’Africa ma del mondo intero): un fatto dovuto alla ingente esportazione di materie prime, tra le quali spiccano il cacao, magli anacardi e la gomma arabica. Di recente,la produzione di oro si è rivelata degna di menzione.C’è da dire però che da qualche anno laun produttore di gas e, estratti nelle sue acque territoriali, e se per adesso la produzione di oro nero si aggira sui 60mila barili al giorno, il governo punta ad aumentare la produzione portandola entro il 2027 a 200mila barili. Per raggiungere questo obiettivo punta a ricevere investimenti per 15 miliardi di dollari.