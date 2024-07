Ciclismo Allievi Alma Fano un ottimo Uguccioni non basta Sfugge il bis alla Due giorni Centinarolese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Una buona interpretazione della corsa non èta aglidell’Juventusper bissare il successo, centrato nel 2023 dal suo ex ciclista Giacomo Sgherri,"Due", che ha messo nuovamente in palio il Memorial "Michele & Ste" in ricordo di Michele Santini e SteFerri. Organizzata dall’Asd, riproponendo il format degli otto giri bassi lungo Centinarola, Selva e Fenile e la scalata di Monte Giove prima di riscendere verso l’arrivo, stavolta la gara è stata vinta da Mattia Ghirelli, romagnolo della Polisportiva Fiumicinese Adriatica (Fc), secondo nel 2023.