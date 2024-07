Brad Pitt è devastato | la figlia Shiloh ha ufficialmente rimosso il cognome paterno dai suoi documenti covava da anni questo gesto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Ora è ufficiale. Dopo Vivienne e ifratelli maggiori, anchehaabbandonato ildi suo padre. Non sarà piùJolie-, bensìJolie. A riportarlo è il Los Angeles Time, che spiega come, dopo sei mesi di attesa, la legge californiana ha formalmente accettato la richiesta della ragazza, adesso maggiorenne, rimuovendo ildal nome di. Una richiesta che si accoda a quelle deifratelli maggiori, Maddox (22), Pax (20), Zahara (19) e la sorella minore, Vivienne (15): tutti hanno rinunciato al, tagliando i rapporti con l’attore di Fight Club. Il motivo sarebbe legato proprio all’atteggiamento del padre, che è sempre stato distante dalla famiglia dopo il divorzio con la madre. Non solo, centrerebbero anche le controverse dispute giudiziarie ancora in corso tra Angelina Jolie e