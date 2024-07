Biden abbandona la corsa alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Il Presidente degli Stati Uniti Joeannuncia di non essere il Candidato per le elezioni di Novembre Il Presidente degli USA Joela. Lo ha annunciato attraverso una lettera postata anche su X. Una notizia clamorosa perché solo qualche ora fa sui social aveva detto che non solo avrebbe partecipato, ma avrebbe anche vinto le elezioni di novembre. Lettera con l'annuncio diIl Presidente degli USA nella sua comunicazione ha detto di continuare a svolgere i suoi compiti fino al termine del mandato. Ha promesso inoltre che parlerànazione questa settimana. La pressione evidentemente è stata insostenibile, prima da esterni al partito, poi dai finanziatori della campagna elettorale e infine dagli stessi compagni di partito.