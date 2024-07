America’s Cup Max Sirena lancia Luna Rossa | Evitare di sbagliare per primi lo sviluppo sarà fondamentale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)vuole meritarsi il diritto di sfidare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano spera di battere Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express nella Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti), in modo da guadagnarsi la possibilità di fronteggiare i Kiwi e tentare di conquistare la Vecchia Brocca. L’appuntamento è Barcellona: la Louis Vuitton Cup si disputerà dal 29 agosto al 5 ottobre, laCup è prevista dal 12 al 21 ottobre, Maxha analizzato la situazione in una lunga intervista concessa ai canali ufficiali dellaCup: “Anche se ci stiamo preparando da tre anni e mezzo per l’inizio di queste gare, non ci sentiamo mai del tutto pronti. Si vorrebbe sempre avere più tempo.