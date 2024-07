Violati ripetutamente i domiciliari | finisce in carcere Salvatore Langellotto il pregiudicato imputato per minacce al cronista del Fatto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) E’ stato portato in, l’imprenditoredi camorra sotto processo per la violenta aggressione all’ambientalista del Wwf Claudio d’Esposito e per stalking al giornalista delQuotidiano Vincenzo Iurillo, che ne aveva pubblicato le vicende. Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata Maria Camodeca ha disposto l’aggravamento della misura cautelare per le reiterate violazioni dialle prescrizioni degli arrestipresso la sua abitazione a Sant’Agnello. E’ stato incastrato da un servizio di pattugliamento del 10 luglio scorso: carabinieri in borghese sono entrati senza bussare nel parco residenziale e hanno trovato l’imprenditore di nuovo in cortile, come qualche settimana prima.