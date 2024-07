Santiago Cabrera riflette sul casting di Aquaman per ‘Justice League | Mortal’

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 20 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , “Justice: Mortal” è uno dei progetti cinematografici più discussi e mai realizzati nell’universo dei supereroi. Cancellato a causa degli scioperi degli sceneggiatori del 2007, questo film avrebbe potuto dare il via a un nuovo Universo DC., scelto per interpretaresu questa esperienza sfumata, ricordando con nostalgia il breve periodo in cui ha fatto parte del progetto.: Il PotenzialePerfetto Riflessioni sulla Sua Esperienza in Justice: Mortal In una recente intervista con The Hollywood Reporter,ha spiegato: “Tecnicamente, eronel 2007 quando è arrivato lo sciopero degli sceneggiatori. Poco prima che andassimo in Australia, ero con George Miller – sono un grande fan, penso che sia fenomenale. E ho avuto un po’ di comunicazione con lui.