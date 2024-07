Rogo in un negozio del centro di Caserta Vigili del Fuoco sul posto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 20 luglio 2024). Ideldel comando provinciale disono intervenuti nel capoluogo, in via Renella, per un incendio divampato in undi articoli casalinghi. Isono giunti sulallertati da alcuni residenti di un palazzo di due piani, che vedevano uscire del fumo da un. Al loro arrivo hanno trovato il deposito, della superficie di circa 400/500 metri quadrati, completamente invaso dalle fiamme; ilè stato quindi prima circoscritto per impedire che si propagasse piani superiori, e poi definitivamente spento.