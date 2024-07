Quarantasettezeroquattro | nuove produzioni per raccontare il confine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 20 luglio 2024) Conosciuta sul territorio per la vivacità progettuale e per la lungimiranza nelle scelte artistiche,l’associazioneguarda al 2025, anno della Capitale Europea della Cultura Nova Gorica–Gorizia, come punto di arrivo, e di svolta, di un percorso che, quest’anno, ha segnato un importante traguardo, il 15° anno dalla costituzione. Ed è proprio perparte delle progettualità che sta sviluppando nel percorso di avvicinamento a quell’importante data che, il 19 luglio, ha chiamato a raccolta i partner e sostenitori a cui ha illustrato lerealizzate di recente, e quelle in cantiere; tutte incentrate sul tema del “” e fruibili in doppia lingua, italiano e sloveno. «Oggi presentiamo tre progetti su cui stiamo lavorando da tempo.