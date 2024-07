Padova laurea finisce in tragedia | troppo rumore il vicino di casa spara a 3 ragazzi e si suicida

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024)una festa diè finita nel peggiore dei modi. Un gruppo disi riunisce per festeggiare l’evento e, come accade durante le feste il tono della voce. si alza. Innervosito per gli schiamazzi ildiprende il fucile e. Il bilancio è di tre feriti lievi. Nei confronti del 75enne è scattata la denuncia oltre che il sequestro dell’arma. Poi l’uomo, evidentemente provato, si èto lanciandosi dal balcone., festa diinCirca 20 giovani si sono radunati sul terrazzo di una palazzina per la festa dell’amico neoto. Poco dopo la mezzanotte, mentre stavano leggendo il papiro del ragazzo, il clima di goliardia e spensieratezza è stato interrotto dall’eco di un colpo secco, simile a quello di un petardo di grandi dimensioni. Pergamena forata e sangue a terra. È calato il gelo.