My name is Farah la nuova soap in esclusiva su Mediaset Infinity

(Di sabato 20 luglio 2024) Unaturca si prepara a fare il suo ingresso sulla piattaforma gratuita: si tratta di Myis. La serie televisiva drammatica turca – il cui titolo originale è Adim– spazia tra il sentimentale e il poliziesco, e promette grandi colpi di scena. Myis, trama dellaErsadi è una donna iraniana di 28 anni che – durante la fuga dall’Iran alla Francia avvenuta sei anni prima – è stata costretta a fermarsi a Istanbul perché ha scoperto di essere incinta. Inizia a vivere in Turchia come immigrata clandestina. Suo figlio Kerimsah nasce con una grave malattia rara. Il bambino ha un sistema immunitario molto debole e deve vivere in ambiente sterile.ha studiato medicina all’Università dAhvaz Jundishapur, e si è laureata con il massimo dei voti.