Ma quali Hegel e Platone | al congresso di filosofia parlano di gender e femminismo

(Di sabato 20 luglio 2024) Dal primo all'otto agosto il Campus della Sapienza ospiterà a Roma il XXVMondiale di. Il primo di questi congressi si svolse a Parigi nel 1900, in occasione dell'Esposizione Universale. Se si scorre l'elenco dei partecipanti si rimane impressionati: da Bergson a Blondel, da Poincaré a Peano e a Russell, tutti nomi che sono ormai dei classici del pensiero. Per tutto il periodo che va dai primi anni del secolo scorso alla seconda guerra mondiale, i Congressi diraccolsero attorno a sé la migliore intellettualità esistente, costituendo una sorta di “repubblica delle lettere” che fungeva da esempio, per spessore culturale e dirittura morale, alle generazioni colte di tutto il mondo. Non che questi incontri fossero delle ireniche palestre volte a smussare gli angoli delle grandi polemiche intellettuali.