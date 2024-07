Lui non sarà più tuo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 20 luglio 2024) Lui nonpiù tuo: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Questa sera, sabato 20 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Lui nonpiù tuo,di genere sentimentale, thriller, drammatico del 2022, diretto da Christie Will Wolf, con Aubree Bouché e Charlie Bewley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilsegue Amélie Didot, una giovane istruttrice di pilates che ha da poco divorziato. Amélie decide di rifarsi una nuova vita lontano dal suo doloroso passato, si trasferisce in una nuova città e apre un centro di pilates. Poco dopo, fa la conoscenza di Pierce Dalton, affascinante giornalista inglese di successo esembra andare a gonfie vele, sia la vita professionale che quella sentimentale. Pierce però, ha tenuto nascosta a Amélie una sua relazione finita male con l’ex fidanzata Fran Gibbons.