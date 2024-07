L’eredità di Shannen Doherty | patrimonio da più di 5 milioni di dollari tra immobili e conti correnti andranno alla madre e al fratello

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 luglio 2024) A pochi giorni dmorte di, l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210, sui tabloid tedeschi sono spuntati i primi dettagli sule suldell’attrice. Una cifra importante, ma a chi sarà destinata?è morta: a chi spetta il? A distanza di pochissimi giorni dmorte di, l’attrice statunitense conosciuta ed amata per i personaggi di Brenda in Beverly Hills 90210 e di Prue in Streghe, la stampa tedesca ha rivelato alcuni dettagli sulla sua situazione economica. Nonostante i fan di mezzo mondo sono ancora scossi dprematura scomparsa dell’attrice, morta a soli 53 anni dopo aver lottato a lungo contro un terribile tumore al seno, il quotidiano tedesco Bild ha rivelato il valore del suo