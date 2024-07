L' economia della longevità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 luglio 2024) L’esistenza è sempre più lunga e nel 2040 gli ultra cinquantenni genereranno la metàricchezza italiana. Ecco perché aziende e industria del risparmio gestito guardano agli investimenti che può fare un pubblico «dai capelli bianchi». E benestante Non hanno dovuto attendere le analisi di blasonati istituti di ricerca per virare la produzione verso quello che si prospetta come un mercato ricco e in crescita. Le aziende da tempo si sono messe in sintonia con il mutamentocomposizione anagraficapopolazione, intercettando la domandafetta più in crescita che è anche quella con alte capacità di spesa. Guai a chiamarli «vecchi» in modo compassionevole, gli ultra-50enni sono il motore dell’e il loro futuro interessa imprese e finanza, più dei giovani.