Inter prosegue il mercato | l’undici di Inzaghi al 20 luglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Tra entrate, uscite e rinnovi di contratto,il calciodell’. Andiamo ad analizzare a oggi, sabato 20, quello che saràdi Simonenella stagione 2024-2025, con debutto a Marassi contro il Genoa. CALCIOIN CORSO – Tre entrate (Josep Martinez, Piotr Zielinski, Mehdi Taremi), tre rinnovi contrattuali (Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Denzel Dumfries), mentre si lavora ancora alle uscite (fra le più importanti Marko Arnautovic e Joaquin Correa). Insomma, questo in poche parole il calciodell’fin qui. O, almeno, considerando i colpi principali. Restano poi gli acquisti di giovani promettenti, come l’attaccante Luka Topalovic, o il difensore Alex Perez dal Betis Siviglia. Le priorità, lo sappiamo, adesso riguardano in primis un difensore sinistro, per poi puntare tutto su un altro attaccante in caso di cessioni davanti.