Indagine su una storia d’amore recensione | trovare il senso della coppia in diretta TV

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) La nostradisu una, nuovo film di Gianluca Maria Tavarelli a 10 anni da Unasbagliata: il regista torinese rimane una voce isolata del nostro cinema in quanto a sensibilità, anche quando il film non capitalizza del tutto il buon concept di partenza Ci era mancato Gianluca Maria Tavarelli. Guardandosu unasi percepisce nuovamente come il suo cinema rimanga sempre piuttosto lontano dalle traiettorie sentimentali di certe commedie romantiche italiane, quanto piuttosto si avvicina alla sofisticatezza anglosassone di Curtis o Ephron.