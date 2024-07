Incidente Eboli camionista negativo ad alcol test

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa procura della Repubblica di Salerno ha aperto un’inchiesta sull’mortale nel quale giovedì, allo svincolo didirezione sud dell’A2 Salerno-Reggio Calabria hanno perso la vita Mario Valiante e Wilma Frezza. Le analisi sul sangue delche al momento sarebbe l’unico indagato per omicidio stradale plurimo hanno dato esito. L’uomo, di Nocera Inferiore, deve attendere le analisi tossicologiche i cui esiti si conosceranno nei prossimi giorni. Resta al momento dunque la distrazione, una delle ipotesi ritenute più attendibili per ricostruire la dinamica dell’che ha visto il camion piombare sulle auto in coda all’uscita. I rilievi vedono al lavoro gli agenti della polizia stradale.