GEMS e Taranto 25 insieme per la comunità sportiva

(Di sabato 20 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano25 siglano un Protocollo di intesa per avviare una partnership strategica che le vedrà collaborare in numerose iniziative a favore del mondo dello sport; l’importante documento sarà sottoscritto in una cerimonia che si terrà, alle ore 19.00 di mercoledì 24 luglio, presso l’Hotel Delfino in Viale Virgilio a. Perinterverranno la Direttrice commerciale Francesca Mannavola, tarantina e con un importante passato di giocatrice di calcio a 5, e Joe Somma per Rosa dei Venti e titolare di “Punto e Basta”, mentre per25 sarà presente il Presidente Fabio Tagarelli con il Direttivo: il Presidente Emerito Angelo Vozza, il Vicepresidente Ennio Barnaba la Segretaria Fiorella Occhinegro e il Tesoriere Renato Galeone.