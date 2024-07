Emergenza caldo al lavoro Si ’scaldano’ i sindacati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024)nei luoghi dicomunali. Intervengono Antonio Sarpieri come FP Cgil, Giuseppe Bernardi della Cisl Fp ed Elisa Montanari per Uil Fpl: "Con grande rammarico, anche quest’anno, nonostante i numerosi solleciti fatti nel corso degli anni, constatiamo come iltorrido nei luoghi didegli uffici presso le sedi comunali e i nidi d’infanzia in cui sono in corso i centri estivi, abbia portato le temperature a raggiungere livelli troppo alti, continuando a causare situazioni di malessere e disagio, in modo particolare per i Comuni di San Mauro Pascoli, Gambettola e Savignano, nei quali, negli anni, non sono state adottate misure per garantire condizioni disopportabili. Abbiamo sempre chiesto un piano di azioni mirate per risolvere in maniera definitiva il problema.