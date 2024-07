È proprio lei! Carla è stata ritrovata morta Proprio lì

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Stintino – Èpriva di vitaBastarolo Visentin, la donna di 73 anni originaria di Loreggia, in Veneto, scomparsa da domenica sera a Stintino, da un residence turistico nella zona di Cala Lupo, nel nord Sardegna. Il cadavere è stato rinvenuto in un anfratto tra gli scogli, grazie a un drone utilizzato dai carabinieri. Da giorni le forze dell'ordine e la Protezione civile, anche con l'ausilio di motovedette e sommozzatori, erano impegnati nelle ricerche dell'anziana, da ieri estese anche alla zona di Capo Falcone e alla costa ovest.