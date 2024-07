Cosa ci dicono le proteste a Dublino contro centro di accoglienza per rifugiati

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 lug – Sono tantissimi iche negli ultimi mesi sono andati in Irlanda in cerca di fortuna: la situazione è diventata ingestibile visto che i centri dinon bastano, e molti di essi dormono in tende sui lati delle strade. A tale proposito il governo sta usando diversi stabili in disuso per trasformarli in centri die uno di questi è la fabbrica abbandonata di Crown Paints in Coolock, a nord di. Adesso, però, gli irlandesi hanno iniziato a protestare. La protesta dii centri diL’ultima rimostranza è avvenuta martedi 16 Luglio a, proprio davanti a questa fabbrica abbandonata destinata a diventare undi. Un’occasione che per diversi rivoltosi è divenuta utile a mostrare la contrarietà ai piani del governo.