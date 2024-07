Come Audemars Piguet ha reso ancora più unico il Montreaux Jazz Festival

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 20 luglio 2024) Jules Louis(1851–1918), Edward Auguste(1853–1919) e Claude Nobs (1936-2013) erano tre visionari, sebbene le loro vite non si siano mai incrociate, perlomeno non direttamente. I primi erano due giovani e ambiziosi orologiai, che nel 1875 fondarono il loro laboratorio nel loro villaggio di origine di Le Brassus, credendo nel potere dell’artigianato della Vallée de Joux, e cominciando a realizzare a mano meccanismi complicati unici, in un’epoca in cui incombeva la produzione in serie con la crescita dell’industrializzazione. E sonooggi uno dei marchi svizzeri più antichi e apprezzati dell’orologeria. Il terzo, con ambizioni da chef, lavorava all’ufficio del turismo della sua città, Montreux, città bella ma noiosa, quando all’età di 31 anni, decise che per ravvivarla un pò, fosse necessario organizzare un– sua altra passione.