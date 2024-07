Circolazione ferroviaria interrotta sulla linea Battipaglia-Sapri | Trenitalia rimborsa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito dello svio di alcuni carri di un treno merci presso Centola e della sospensione delladalle ore 22 di lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio,informa che i treni Frecce, Intercity e regionali subiranno cancellazioni, limitazioni e ritardi. Le Frecce che viaggiano verso sud termineranno la loro corsa a Salerno o a; quelle che viaggiano verso nord, e che partono da Reggio Calabria, si fermeranno a. Per garantire il servizio nel tratto interessato, sono previsti collegamenti bus tra Salerno,. Per tutta la durata dell’interruzione non circoleranno gli Intercity Notte delle tratte Milano-Siracusa, Torino-Reggio Calabria e Roma-Siracusa-Palermo ed alcuni Intercity giorno della tratta Roma-Reggio Calabria e Roma-Siracusa/Palermo.