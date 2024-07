Cavalcata dell’Assunta in arrivo 10 contrade a caccia della vittoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Fermo, 21 luglio 2024 – ‘Et Palio sia’. Il ricco programma43esima edizioneè stato presentato ieri presso la sala consiliare di Palazzo dei Priori a Fermo, alla presenza del Prefetto Edoardo D’Alascio. A prendere la parola per primo, in luogo del sindaco Paolo Calcinaro intervenuto telefonicamente, il vicesindaco Mauro Torresi: “In occasionerecente visita dei Priori delle diecipresso il palazzo prefettizio, sue eminenza ha chiesto cosa rappresenti laper la città: essere nell’assise dell’amministrazione comunale è la risposta più esaustiva. Sarà un’edizione speciale con alcune novità che dimostrano la volontà di aprire sempre più la manifestazione alla cittadinanza e non solo”.