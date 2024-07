Calciomercato Roma caccia al bomber | 4 nomi caldissimi cifre e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Perso Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito e pronto ad abbracciare Conte a Napoli una volta formalizzata la cessione di Osimhen, laha una priorità diche coincide con la ricerca dell’attaccante. Il reparto offensivo dei giallorossi è piuttosto sguarnito: oltre a Dybala, Abraham non dà grosse garanzie dal punto di vista fisico e potrebbe partire (il Milan nelle scorse settimane aveva mostrato interesse). Serve un attaccante in grado di portare gol e peso offensivo, in grado di far coppia con Dybala e rilanciare le ambizioni della, alle prese con undi forte rinnovamento. Sono quattro i profili più caldi accostati alla, vediamo situazione per situazione. Attaccante: iper il dopo Lukaku Partiamo dal nome che potrebbe essere depennato entro breve: Youssef En-Nesyri.