Bruce Springsteen tra i più ricchi del mondo | per Forbes è ufficialmente un miliardario VIDEO

(Di sabato 20 luglio 2024)unlo ha inserito nella classifica mondiale dei nababbi. Secondo il prestigioso magazine di economia, il patrimonio del Boss ammonterebbe a non meno di 1,1 miliardi di dollari., quindi, è in compagnia di artisti così come Rihanna, Jay-Z e Taylor Swift. Gran parte della sua ricchezza si sarebbe consolidata negli ultimi anni, in gran parte grazie a una vendita di successo nel 2021 del suo catalogo musicale a Sony per una cifra stimata di mezzo miliardo di dollari. L’accordo ha fatto seguito al suo grande successo in uno show di Broadway.attualmente è impegnato in un tour globale che durerà fino al 2025.