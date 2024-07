Andrea Papi ucciso dall’orsa JJ4 il padre | Può capitare ancora quegli animali vanno portati via

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Caldes (Trento), 20 luglio 2024 - “Qui in Trentino ormai nessuno esce più a fare passeggiate nei boschi, per paura degli orsi. La tragedia che ci è capitata può ripetersi. Li devono portare via, tutti. Non basta togliere dalla natura quelli problematici. Noi non ce l’abbiamo ma con glima con chi non sa gestirli”. Carlo, ildida JJ4 il 5 aprile 2023, risponde al telefono a Qn.net e annuncia: “La procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di. Ma noi presenteremo opposizione. Ci stiamo lavorando con gli avvocati”. La vita di Carloe della moglie Franca è cambiata per sempre il 5 aprile 2023, quando l’orsa JJ4 - rinchiusa al Casteller - hail figlio. Aveva 26 anni, era andato a fare una corsa nei suoi boschi. “Ma lui non era un runner, non chiamatelo più così”, chiede il