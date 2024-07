Yvonne Furneaux morta a 98 anni l’attrice francese | fu la fidanzata infelice di Mastroianni ne La dolce vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024)con cittadinanza statunitense,, èall’età di 98nella sua casa di North Hampton, nel New Hampshire (Usa), in seguito alle complicazioni di un ictus. Verrà ricordata soprattutto per aver interpretato il ruolo dellatormentata edel giornalista Marcello, nel film culto di Federico Fellini “La”.Leggi anche: Bob Newhart, addio a un gigante della commedia La sua morte è avvenuta il 5 luglio scorso, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi dal figlio Nicholas Natteau.